انعقاد مؤتمر الرياضة الليبية الثاني في مدينة الخمس السبت.





طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال)- يعقد يوم السبت المقبل مؤتمر الرياضة

الليبية الثاني، بمدرج دار بشير السعداوي بمدينة الخمس.



ويأتي هذا المؤتمر من أجل تقديم توصيات علمية ترتقي بالرياضة الليبية من

خلال ورقات العمل المطروحة للنقاش.

وسيعرض المؤتمر عديد مشاكل ومعوقات الرياضة الليبية، مقدمًا حلولاً علمية

وعملية لها يختتمها بتوصيات مهمة تصل إلى كل المؤسسات الرياضية الليبية

وكليات التربية البدنية للبدء في تطبيق ما يمكن على أرض الواقع في أقرب

الآجال.

وذكرت مصادر من داخل لجنة تحضير المؤتمر أن الدعوة موجهة لجميع مَن يرغب

بالحضور من كافة المدن الليبية من الإعلاميين والأكاديميين وعمداء كليات

التربية البدنية.

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