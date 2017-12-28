محمد المنير يحترف في صفوف فريق أورلاندو سيتي الأمريكي.





طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال)- كشف نادي أورلاندو سيتي الأمريكي عن تفاوضه

الرسمي والمباشر مع نجم الكرة الليبية والمنتخب الوطني "محمد المنير"

بهدف الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار النادي الأمريكي عبر موقعه الرسمي إلى أن اللاعب ينتظر فقط وصول

التأشيرة للالتحاق بالفريق.

كما نقل عن المدير العام "ليونز نيكي بوداليك" قوله إن المحترف

الليبي يمتلك خبرة دولية كبيرة، خاصة بعد تجاربه الناجحة في أوروبا،

إضافة لتمتعه بسرعة كبيرة وقدرة على التحكم في الكرة وصلابة دفاعية، ما

يجعله مناسبا للعب في أورلاندو.

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