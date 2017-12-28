الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .





القاهرة 28 ديسمبر 2017 ( وال )- دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة

صياغة رؤية عربية مشتركة متكاملة وعصرية تحدد وتضع أولويات وأهداف كل

مكون من مكونات مؤسسات العمل العربي المشترك ، في ضوء ما هو قابل للتنفيذ

الفعلي.

ونقلت مصادر اعلامية عربية عن الأمين العام للجامعة " أحمد أبوالغيط

" في كلمته أمس الأربعاء أمام الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية

المتخصصة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، تاكيده على أهمية

الملتقى كونه أحد حلقات التواصل والتفاعل الجاد والبناء بين منظومة العمل

العربي المشترك.

وشدد " أبو الغيط " في الملتقى الذي عقد تحت عنوان: دور الاتحادات

العربية في منظومة العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة على أن تعزيز

دور الاتحادات العربية في منظومة العمل المشترك، يعد أمراً هاماً وخطوة

ضرورية على طريق تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة ؛ الاقتصادية

والاجتماعية والبيئية، وهو الأمر الذي سيزيد من مناعة المجتمعات العربية

ويحصنها في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف والفوضى.

...( وال )...