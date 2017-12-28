مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .الخميس ، 28-12-2017 - 15:18:00



رام الله 28 ديسمبر 2017م ( وال ) - أصيب عدد من طلبة المدارس صباح
اليوم الخميس ، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف
بالمطاط ، إثر اندلاع مواجهات عقب مهاجمة مستوطنين صهاينة بحماية عساكر
قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة بورين الثانوية المختلطة جنوب نابلس .
ونقلت مصادر اعلامية عن مدير المدرسة في بيان له بأن 15 مستوطنا ،
هاجموا المدرسة بحراسة من قوات الاحتلال ، أثناء تقديم الطلبة لامتحانات
نهاية الفصل الدراسي الأول ، ما أدى لاندلاع مواجهات أدت لإصابة أحد
الطلبة بالرصاص ، فيما أصيب عدد من الطلبة بالاختناق .
وأضاف أن إدارة المدرسة اضطرت لإخلاء الطلبة وعدم اكمال تقديم
الامتحانات ، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع داخل
حرم المدرسة ، مشيرا إلى أن المستوطنين الصهانية أقدموا على تكسير ثلاث
مركبات للمعلمين في ساحة المدرسة .
...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
النشرة الجوية لهذا اليوم السبت .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا