مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين
صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الخميس ، 28- 12- 2017 - 15:18:00
رام الله 28 ديسمبر 2017م ( وال ) - أصيب عدد من طلبة المدارس صباح
اليوم الخميس ، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف
بالمطاط ، إثر اندلاع مواجهات عقب مهاجمة مستوطنين صهاينة بحماية عساكر
قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة بورين الثانوية المختلطة جنوب نابلس .
ونقلت مصادر اعلامية عن مدير المدرسة في بيان له بأن 15 مستوطنا ،
هاجموا المدرسة بحراسة من قوات الاحتلال ، أثناء تقديم الطلبة لامتحانات
نهاية الفصل الدراسي الأول ، ما أدى لاندلاع مواجهات أدت لإصابة أحد
الطلبة بالرصاص ، فيما أصيب عدد من الطلبة بالاختناق .
وأضاف أن إدارة المدرسة اضطرت لإخلاء الطلبة وعدم اكمال تقديم
الامتحانات ، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع داخل
حرم المدرسة ، مشيرا إلى أن المستوطنين الصهانية أقدموا على تكسير ثلاث
مركبات للمعلمين في ساحة المدرسة .
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