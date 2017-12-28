مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .





رام الله 28 ديسمبر 2017م ( وال ) - أصيب عدد من طلبة المدارس صباح

اليوم الخميس ، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف

بالمطاط ، إثر اندلاع مواجهات عقب مهاجمة مستوطنين صهاينة بحماية عساكر

قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة بورين الثانوية المختلطة جنوب نابلس .

ونقلت مصادر اعلامية عن مدير المدرسة في بيان له بأن 15 مستوطنا ،

هاجموا المدرسة بحراسة من قوات الاحتلال ، أثناء تقديم الطلبة لامتحانات

نهاية الفصل الدراسي الأول ، ما أدى لاندلاع مواجهات أدت لإصابة أحد

الطلبة بالرصاص ، فيما أصيب عدد من الطلبة بالاختناق .

وأضاف أن إدارة المدرسة اضطرت لإخلاء الطلبة وعدم اكمال تقديم

الامتحانات ، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع داخل

حرم المدرسة ، مشيرا إلى أن المستوطنين الصهانية أقدموا على تكسير ثلاث

مركبات للمعلمين في ساحة المدرسة .

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