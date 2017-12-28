وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".



طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال) - عقدت بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني اليوم الخميس ورشة العمل الاولى للتخطيط السياسي تحت عنوان " نحو

رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة" .

واستهدفت هذه الدورة ، مدراء ادارات ومكاتب وزارة الخارجية وذلك لتنسيق

الرؤى المختلفة لكل الادارات في الوزارة والنقاش حولها لرؤية موحدة .



وتضمن برنامجها مناقشة عدد من المحاور من بينها

العمل السياسي ومتطلبات المرحلة ، والتعاون والالتزامات الدولية ، وتنسيق

العمل الداخلي لوزارة الخارجية . وتهدف هذه الورشة التي ينظمها مكتب التخطيط السياسي والاستراتيجي

بالوزارة ، إلى وضع رؤية مشتركة للعمل السياسي ونشر ثقافة التخطيط في

مؤسسات الدولة خاصة في عمل السياسة الليبية الخارجية .



واكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي" أن تنظيم هذه

الورشة هو الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها ادارت ومكاتب الوزارة من

مخزون معرفي فيما يتعلق بالسياسة في المجال الخارجي ، معربا عن امله في

ان تتوصل الورشة الى تقديم مقترحات يمكن ان يستفيذ منها في اثراء النقاش

عندما تتاح الفرصة لعرض رؤية الادارات كلا وفق اختصاصه.

هذا وحضر افتتاح اعمال الورشة إلى جانب وكيل وزارة الخارجية للشؤون

السياسية ، مدراء الشؤون العربية والافريقية والاوروبية والاسيوية

والامريكتين .

..( وال )..