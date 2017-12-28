معهد الإحصاء التركي : تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 3 في المئة في ديسمبر .





اسطنبول 28 ديسمبر 2017م ( وال ) - قال معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس

إن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد انخفض ثلاثة بالمئة إلى 95.0 نقطة في

ديسمبر الجاري ، ليواصل تراجعه من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في

أغسطس الماضي .

ونقلت مصادر اعلامية عن المعهد أن قراءة المؤشر تشير إلى توقعات

اقتصادية متفائلة حين تتجاوز المئة بينما تشير إلى توقعات متشائمة عندما

تقل عن هذا المستوى.

واشار معهد الإحصاء التركي إلى ان قراءة شهر ديسمبر هي الأدنى منذ

فبراير حين بلغت 91.5 .

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