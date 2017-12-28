الداخلية الأفغانية : 40 قتيلا على الأقل و 30 مصابا في حصيلة جديدة لانفجار كابل .





كابول في 28 ديسمبر 2017م ( وال )- قال متحدث باسم وزارة الداخلية

الأفغانية إن 40 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 30 في التفجير الذي استهدف

وكالة صوت الأفغان للأنباء في العاصمة كابل في وقت سابق .

وذكرت مصادر اعلامية أن هذا الهجوم يأتي ، في أعقاب سلسلة هجمات

مماثلة ، آخرها الأحد الماضي ، حيث قتل ما لا يقل عن ( 6 ) أشخاص بهجوم

انتحاري قرب مكتب تابع للمديرية الوطنية للأمن في كابول ، تبنى تنظيم

"داعش" مسؤوليته.

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان التنظيم الإرهابي وقوفه وراء اعتداء آخر

استهدف مركز تدريب تابعا للجهاز نفسه في كابل وانتهى بتصفية المهاجمين.

واشارت المصادر إلى ان هذا الانفجار وهو الأحدث في سلسلة استهدفت

مؤسسات إعلامية أفغانية في السنوات الأخيرة ، ياتي في أعقاب هجوم على

محطة تلفزيون خاصة في كابل الشهر الماضي.

وحسب المصادر فإن أي جهة لم تعلن حتى الان مسؤوليتها عن التفجير ، كما

نشرت حركة طالبان بيانا تنفي فيه مسؤوليتها .

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