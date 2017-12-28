وزير الخارجية يجتمع مع السفير الالماني المعتمد لدى ليبيا.

طرابلس 28 ديسمبر 2017( وال )- اجتمع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة" صباح اليوم الخميس بطرابلس مع سفير ألمانيا المعتمد لدى ليبيا " كريستيان بوك " .

وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واوضح السفير الالماني في تصريح لوكالة الانباء الليبية - انه استعرض مع

وزير الخارجية نتائج زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الى برلين

خلال شهر ديسمبر الحالي ، مؤكدا ان هذه الزيارة كانت ناجحة وان التعاون

بين البلدين سيستمر .

واضاف انه تم بحث نتائج قمة الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي التي عقدت في ابيدجان خلال الفترة السابقة وماهي الامكانيات المتاحة لتنفيذ ماتم الاتفاق عنه في هذا اللقاء .

وقال " لقد اثرنا مسألة كيفية اضطلاع الاوروبيين والافارقة بواجباتهم اتجاه مشكلة الهجرة غير الشرعية وكذلك التعاون المشترك بين البلدين وان هناك توافق في المسائل التى طرحت .

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