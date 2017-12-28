بوتين يؤكد ان انفجار سان بطرسبرج كان عملا إرهابيا .





موسكو 28 ديسمبر 2017 (وال) - اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم

الخميس ان الانفجار الذي هز متجرا في مدينة سان بطرسبرج امس الأربعاء

وتسبب في إصابة متسوقين كان عملا إرهابيا.

كان بوتين يتحدث في حفل بالكرملين لتكريم عسكريين روس خدموا في سوريا.

وقال بوتين للحضور “تعلمون أن عملا إرهابيا وقع أمس في سان

بطرسبرج..موضحا ان جهاز الأمن الاتحادي منع مؤخرا عملا إرهابيا آخر.

وأضاف أن الوضع الأمني في روسيا كان سيصبح أسوأ بكثير إذا سُمح لآلاف

المواطنين الروس الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

بالعودة للبلاد.