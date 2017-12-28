النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.
الخميس ، 28- 12- 2017 - 12:19:00
طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للارصاد الجوية .
الساحل من رأس جدير إلى سرت :
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة
على بعض الماناطق ،والريح باش سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل يوم الغد
الى (25)عقدة على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة ، وإرتفاع الموج
هذا اليوم يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر ويكون يوم الغد ما بين
(0.75-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج هذا اليوم ويكون خفيف الموج الى
قليل الاضطراب ،ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية ، والرؤية جيدة
الى متوسطة احيانا.
الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقي :
السماء مغيمة مع سقوط امطار متفرقة ، والريح باش الى قبلي على سرعته
مابين (10 - 20) عقدة يصل الى (25)عقدة على ساحل بنغازى وشحات ، وإرتفاع
الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) يصل هذه الليلة الى (2.75) متر على ساحل
بنغازي وشحات ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذه
الليلة على ساحل بنغازي وشحات ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين
(17-19) درجة مئوية ،والرؤية جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.
..(وال)..