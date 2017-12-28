النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس‏ 28 ديسمبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للارصاد الجوية .



الساحل من رأس جدير إلى سرت :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة

على بعض الماناطق ،والريح باش سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل يوم الغد

الى (25)عقدة على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة ، وإرتفاع الموج

هذا اليوم يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر ويكون يوم الغد ما بين

(0.75-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج هذا اليوم ويكون خفيف الموج الى

قليل الاضطراب ،ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية ، والرؤية جيدة

الى متوسطة احيانا.



الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقي :

السماء مغيمة مع سقوط امطار متفرقة ، والريح باش الى قبلي على سرعته

مابين (10 - 20) عقدة يصل الى (25)عقدة على ساحل بنغازى وشحات ، وإرتفاع

الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) يصل هذه الليلة الى (2.75) متر على ساحل

بنغازي وشحات ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذه

الليلة على ساحل بنغازي وشحات ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين

(17-19) درجة مئوية ،والرؤية جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.

..(وال)..