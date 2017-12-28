مقتل 6 أطفال بانفجار ذخيرة غير منفجرة .





مزار شريف، أفغانستان 28 ديسمبر 2017 (وال) - قتل 6 أشخاص جراء انفجار

في ولاية بلخ شمالي أفغانستان .

وذكر مسؤول محلي .

وقال الرئيس الإداري للضاحية كريم باي اليوم الخميس إن " مجموعة من

الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من مدرسة في ضاحية دولت أباد مساء الأربعاء

، بيد أن أحدا من الأطفال تعثر بقطعة ذخيرة مهجورة، الأمر الذي تسبب

بانفجار أسفر عن مقتل الأطفال الأبرياء".

وأضاف المصدر أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاما.

وتتسبب الألغام بقتل أو تشويه أكثر من 50 شخصا شهريا في الدولة الممزقة

بسبب الجماعات المسلحة، وفقا لمسؤولين.

كما تخلف الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب قتلى بصفة متكررة بين

الأفغان في جميع أنحاء البلاد.