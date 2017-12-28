الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة

عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



ملخص عام : تقلبات جوية على مناطق الخليج والساحل الشرقي مصحوبة برياح

نشطة وفرصة سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون غزيرة خاصة على

مرتفعات الجبل الأخضر ويبقى الطقس مستقر نسبيا ودافي أثناء النهار على

مناطق الجنوب .



رأس أجدير حتى - سهل الجفارة - جبل نفوسة :ـ

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على

الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية

معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (14-20)

درجة مئوية ولا تتجاوز (12) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :ـ

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة ، والرياح جنوبية

غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،ودرجات الحرارة القصوى

تتـراوح مابين (15-20) درجة مئوية ، وتميل درجات الحرارة الصغرى للأنخفاض

اثناء الليل والصباح الباكر وتتراوح مابين ( 02 - 04 )درجة مئوية.



الكفرة - تازربو - السرير :ـ

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية

خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (15-18) درجة

مئوية وتسجل إرتفاع طفيف وتدريجي يوم الغد على أغلب المناطق.

..(وال)..