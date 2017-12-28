مركز الرقابة على الاغذية والادوية يحضر استخدام المحسنات.





طرابلس 28 ديسمبر 2017 ( وال ) - أصدر مركز الرقابة على الاغذية

والادوية معلومات عن المحسنات وانواعها ومخاطر استخدام المحسن المحضور

والذى يتم تهريبه بطرق غير مشروعه للبلاد مما تسبب بإزدياد نسبة الامراض.

واشار المركز الى أنواع المحسنات المسموح استخدامها وفق المواصفات

والمعايير القياسية الليبية وهى الزيوت والذهون والبذور النباتية

سمسم_كمون البيض ومنتجاته الحليب بأنواعه ومشتقاته الاعشاب العطرية

التوابل الخضروات والفواكه نشأ الطعام ،سكر جلوكوز او الفركتوز او سكروز

،العسل الطبيعي،

الانزيمات الطبيعية، حامض الاسكوربيك على ان تكون كافة المواد المضافة

مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها المحسن الذي حضر استعماله.

واوضح المركز إنه فى عام 1989" سُمح بإضافة مادة برومات البوتاسيوم كمادة

محسنة للخبز وكنتيجة لابحاث علمية متعددة أجريت في كل من امريكا واوروبا

مُنع إستعمال هذه المادة كمُحسن للخبز .

واصدرت منظمة الصحة العالمية نشرة في الخصوص عُممت على دول العالم بعدم

استخدام هذه المادة في معظم دول العالم حينه.

واشار المركز الى انه صدر قرار لسنة 2005م يحضر استيراد واستعمال مُحسنات

الخبز المحتوية على مادة برومات البوتاسيوم وهي مادة كيماوية على شكل

حبيبات بيضاء متناهية في الصغر عديمة الرائحة تصل درجة انصهارها الى 300

درجة مؤية قابله للذوبان في المادة وشديدة الاشتعال تساعد في نضج وتبييض

وزيادة حجم الخبز وتتسبب العديد فى من الامراض من بينها محدثة للسرطان

ومتسبب في حدوثه وتؤدي الى تسمم الدم كما تتسبب في التسمم الفوري للنخاع

الشوكي وتؤدي الفشل الكلوي .

كما تحدت في فقدان السمع لتأثيرها المباشر على طبلة الاذن وفقدان

الذاكرة.

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