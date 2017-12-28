انفجار كبير في مصفاة نفط في فنزويلا وإصابة اثنين .





بونتو فيخو (فنزويلا) 28 ديسمبر 2017( وال ) - انفجر أحد أفران أكبر

مجمع لتكرير النفط في فنزويلا خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته، مما أدى

لإصابة اثنين من العمال . وقال زعيم نقابي

ان الانفجار وقع في وحدة معالجة النافتا في مصفاة كاردون على شبه جزيرة

باراجوانا .

والمجمع هو أكبر مركز تكرير في فنزويلا وأحد أكبر المصافي في العالم إذ

تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا.

غير أن عمليات المصفاة تأثرت سلبا بالأعطال المستمرة وعدم وفرة الخام

لتكريره.