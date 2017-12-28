ورشة تدريبية حول المواقع الإلكترونية.





طرابلس 28 ديسمبر 2017( وال )- أقام المركز العام للتدريب وتطوير

التعليم امس الاربعاء ورشة تدريبية حول المواقع الإلكترونية بالتنسيق مع

إدارة المعلوماتية والتوثيق بالوزارة ..

وتهدف الورشة التي شارك بها كل من مكتب تمكين المراة وإدارة الدراسات

ومكتب الإعلام بالوزارة والمركز العام وإدارة المعلوماتية والتوثيق وتهدف

هذه الورشة إلى التعريف بالمواقع الإلكترونية وأهميتها في إبراز المناشط

المختلفة للوزارة ..

كما تم خلال هذه الورشة التعرف على أهم الخطوات الفنية في كيفية التعامل

مع المواقع من حيث التحديث المستمر للمتحوى العلمي وتمكين القائمين على

الموقع الإلكتروني للوزارة في كيفية التحديث للأخبار والمناشط التابعة

للوزارة .

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