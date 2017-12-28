تعتزم منظمة الصحة العالمية اعتبار إدمان ألعاب الفيديو كاضطراب نفسي.





جنيف 28 ديسمبر 2017 (وال) - تعتزم منظمة الصحة العالمية تصنيف "إدمان

ألعاب الفيديو" كحالة اضطراب نفسي وعقلي ، ضمن قائمتها للاضطرابات

العقلية لعام 2018.

وتضمنت النسخة النهائية للقائمة، أو الدليل التشخيصي، الـ 11 المحدّث

للمنظمة حول التصنيف العالمي للأمراض (أي سي دي-11) ، تصنيف إدمان ألعاب

الفيديو أو الألعاب الإلكترونية "كاضطراب نفسي، سلوكي أو عصبي".

وحسب القائمة الجديدة يرى المختصون بالمنظمة أن المقصود بالاضطراب أو

الإدمان في هذا المجال هو أن تكون ممارسة الألعاب الإلكترونية ، أولوية

تفوق كافة أولويات المرء الأخرى ، ويستمر عليها رغم أنه يعلم آثارها

السلبية أو السيئة عليه وعلى عائلته وعلى مجتمعه وتعليمه وحتى مهنته .

وتستخدم هذه القائمة أو الدليل التشخيصي من قبل المختصين في أنحاء

العالم لتكون معيارا عالميا لتحديد الحالات الصحية والمرضية .

ويشار إلى أن الموت المفاجئ والأعراض الجسدية المرتبطة بألعاب

الفيديو، في تزايد خلال السنوات الأخيرة.



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