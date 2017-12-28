البطاطا تحمي أعصابك وجسمك من السرطان.الخميس ، 28-12-2017 - 09:57:00



باريس 28 ديسمبر 2017 ( وال ) - قالت خبيرة النباتات بجامعة باريس
الفرنسية، لينا بو، إن ثمرة البطاطا غنية بالبيتا- كاروتين، وفيتامينات
(ج، هـ)، ومضادات الأكسدة التي تقي من تدهور الخلايا العصبية، والتي تعد
أساس الشيخوخة المبكرة والسرطان ، كما تنشط الجهاز المناعي وتسهل عملية
الهضم وتحرك القولون الكسلان.
وأوضحت الخبيرة الفرنسية في أحدث دراسة نشرتها في مجلة "فام أكتويل"،
أنه يفضل استخدام البطاطا عن طريق طهيها بالبخار وعدم تخزينها في مكان
بارد حتى لا تفقد عناصرها الغذائية.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يتم طهيها في الفرن مع ملعقة كبيرة من زيت الجوز،
لمدة 40 دقيقة وعند إخراجها يضاف إليها عصير الليمون .

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