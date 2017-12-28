شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تستعرض نشاطها السنوي ضمن اجتماعات الجمعية العمومية.





طرابلس 28 ديسمبر 2017 ( وال ) -عقدت الجمعية العمومية لشركة رأس

لانوف لتصنيع النفط والغازبصالة الاجتماعات بمقر المؤسسة الوطنية للنفط

بطرابلس اول امس الثلاثاء اجتماعها السنوى برئاسة المهندس مصطفى صنع الله

رئيس الجمعية العمومية للشركة وبحضور اعضائها .

وتم في الاجتماع مناقشة نشاط الشركة المالي والمشاريع المنجزة وانعكاسات

شح السيولة في الفترة الماضيه على انهاء بعض المشاريع، ووضع الاولوية

للمشاريع التطويرية الملحة ، وجهوزية المجمع الصناعي لإستئناف العمل ،

والميزانية المقترحة لسنة 2018.

واشاد رئيس الجمعية بالجهود المخلصة من العاملين بالشركة من حيث الحفاظ

على الوحدات و صيانتها بالمجهود الذاتي وتنفيذ الخطط الاستباقية لتجهيز

المجمع بأقل الامكانيات والتي اظهرت الكفاءة والخبرة و المسؤولية والحرص

على مقدرات الشعب الليبي، بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها قطاع

النفط عموما وشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز خصوصا في السنوات

الماضية من حيث غياب الامن، وشح الميزانيات، ونقص قطع الغيار وتوقف

امدادات الخام عن مصانع الشركة والاثار المترتبة عن توقف عمل المصفاة.

وقال رئيس مجلس الجمعية في ختام الاجتماع اننا نسعى جاهدين لإعادة

تشغيل مجمع مصانع الشركة في اقرب فرصة ممكنة كما نأمل في تطويره طبقاً

للخطط الموضوعه لذلك ليكون مشروعا نموذجيا لتعظيم العائد الاقتصادي

للإنتاج النفطي.

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