عاصفة ثلجية تجتاح عدة مناطق في اليابان.





طوكيو 28 ديسمبر 2017 (وال) - ضربت عاصفة ثلجية هائلة مناطق واسعة من

اليابان اليوم الخميس وسط تحذيرات من حدوث انهيارات ثلجية وتعطيل حركة

المرور.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن العاصفة تسببت في

تراكم ثلوج بلغ سمكها نحو 70 سنتيمترًا في شمال شرق اليابان والمناطق

الساحلية القريبة من بحر اليابان في غضون 24 ساعة.

وقد بلغ سمك الثلوج المتراكمة في قرية " هينويماتا " 152 سنتيمترًا ،

فيما بلغ في بلدة "ميناكامي" 128 سنتيمترا .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الرياح والأمواج العالية في المناطق

الساحلية باليابان.



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