إحباط عملية هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس.





تونس 28 ديسمبر 2017 (وال) - أحبط الحرس البحري التونسي أمس الأربعاء

محاولة هجرة غير شرعية قبالة سواحل ولاية بنزرت التونسية .

وقال مصدر أمني تونسي " إن الحرس البحري بولاية بنزرت تمكن من إنقاذ 7

شبان من الموت غرقا أمام سواحل مدينة "غار الملح" التابعة للولاية أثناء

محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية.

وأوضح المصدر أن معلومات توفرت حول محاولة عدد من الشبان بولاية

أريانة الهجرة بطريقة غير شرعية ، مضيفا أن مصالح الحرس البحري بولاية

بنزرت كثفت من دورياتها الرقابية البحرية إلى أن تم العثور عليهم

وإنقاذهم من الغرق بعد أن تعطل قاربهم وامتلأ بالمياه.

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية في

شأنهم.



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