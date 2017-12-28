تسجيل 5 اصابات بانفلونزا الخنازير في محافظة القيروان التونسية.





تونس 28 ديسمبر 2017 (وال) - أعلنت تونس إكتشاف خمس إصابات بفيروس

أنفلونزا الخنازير المعروف بإسم (اتش1 ان1) بمحافظة القيروان شمالي

البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مدير إدارة الصحة الوقائية بمحافظة

القيروان "محمد مسكين" أمس الأربعاء قوله " إنه تم تسجيل حالتين وصفهما

بـ"الحرجتين" من بين الإصابات الخمس المُكتشفة ، حيث تم ايواء الحالة

الأولى بالمستشفى الجهوي بالقيروان، بينما تم نقل الحالة الثانية إلى

تونس العاصمة لتلقي العلاج الضروري.

وأوضح أنه تم الإحتفاظ بالحالات الثلاث الأخرى بالوحدات الاستشفائية

بالقيروان "لأنها مستقرة وتتلقى العلاج المناسب" ، مشيرا في الوقت نفسه

إلى وجود خمس حالات أخرى يُشتبه في إصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق عن وفاة 11 شخصا جراء

إصابتهم بفيروس أنفلونزا الخنازير، وإصابة عشرين آخرين بالمرض، وذلك منذ

بداية شهر ديسمبر الجاري.



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