توزيع مساعدات انسانية على الارامل والمطلقات والاسر المحتاجة بسرت .الخميس ، 28-12-2017 - 09:00:00



سرت 28 ديسمبر 2017 ( وال )- وزعت جمعية الهلال الاحمر الليبى بسرت
مساعدات اغاثية خصصتها الجمعية للارامل والمطلقات والاسر المحتاجة التى
تعول فى اسر كبيرة .
وقال مصدر بلجنة الاغاثة بالجمعية لمراسل وكالة الانباء الليبية
بسرت إن عملية التوزيع جاءت بعد زيارات ميدانية للاسر المحتاجة وخاصة من
سكان المناطق المتضررة جراء حرب تحرير مدينة سرت من الدواعش العام الماضى
.
وأوضح المصدر أن المساعدات استهدفت أكثر من مائة اسرة .
...(وال سرت)...

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