اليابان تتعهد بتقديم حزمة مساعدات بقيمة أربعين مليون دولار للفلسطينيين .





طوكيو 28 ديسمبر2017 ( وال )- أعلن وزير الخارجية الياباني " تارو

كونو " عن حزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين .

وبحسب موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني فإن " كونو " ادلى بهذا

الإعلان في مجمع صناعي بالضفة الغربية في مدينة أريحا.

وأكد " كونو " أن المشاريع في المناطق الفلسطينية تأتي في صدارة

دبلوماسية اليابان في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ( إن تحقيق السلام في المنطقة أمر صعب ، ولكن اليابان ستبذل كل ما

بوسعها للمساهمة في عملية السلام كصديق للشعب الفلسطيني).

وسيتم استخدام حزمة المساعدات في إنشاء مركز لتدريب العاملين في قطاع

تقنية المعلومات ومنشآت أخرى في المجمع الصناعي ، وتخصيص بعض الأموال

لبناء طريق من أجل تسهيل نقل المنتجات الغذائية من المجمع الصناعي في

مدينة اريحا .

ويقول المسؤولون اليابانيون إن حكومتهم تريد المساعدة في تنشئة مهندسي

تقنية المعلومات الذين يمكنهم العمل من أي مكان من خلال الوصول إلى شبكة

الإنترنت وذلك نظرا للقيود المفروضة على تنقلات الفلسطينيين في ظل

الاحتلال الإسرائيلي .

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