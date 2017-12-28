مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني يعقد اجتماعه العادي العاشر للعام الجاري .





طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال) - عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني

الاربعاء اجتماعه العادي العاشر للعام الجاري، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة

طرابلس برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وحضور النائبين بالمجلس أحمد

معيتيق فتحي المجبري، ووزراء الحكومة المفوضين .

وعكف المجلس خلال هذا الاجتماع على بحث ومناقشة العديد من القضايا

والمواضيع المعروضة عليه حسب ما ورد في جدول الأعمال.

واستعرض السراج في مستهل الاجتماع موضوع عودة نازحي وأهالي تاورغاء إلى

مدينتهم والإجراءات المطلوبة لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لإنجاح

هذه العودة، حاثا جميع القطاعات على اتخاذ ما من شأنه تفعيل القطاعات

وتشغيل المرافق الحيوية بالمدينة .

كما تم مناقشة مقترح ميزانية الدولة للعام 2018 حيث تم التأكيد على أهمية

التشاور مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

كما وافق المجلس على كتاب وزير المواصلات بشأن نقل تبعية مطار بني وليد

إلى مصلحة المطارات، إلى جانب الموافقة على صيانة وتطوير مدخل مدينة

الخمس.

وناقش مجلس الوزراء أيضاً كتاب وكيل وزارة الدفاع المتعلق بزيادة مرتبات

منتسبي الجيش الليبي، حيث تقرر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة

2013 بشأن زيادة المرتبات وذلك اعتبارا من 01-01-2018 على أن تتولى وزارة

المالية ادراج المخصصات المالية اللأزمة ضمن ميزانية الدولة للعام 2018.

وأعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة التعليم بشأن انشاء مركز

المعلومات والتوثيق.

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