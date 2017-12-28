اجتماع لفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون بوزارة العدل .





طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال)- عُقد بمقر وزارة العدل بحكومة الوفاق

الوطني الاربعاء ، وضمن آلية التنسيق المشتركة لمؤسسات الدولة الليبية

والمجتمع الدولي اجتماعاً لفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون

المنبثق عن اللجنة العليا للسياسات في إطار التنسيق الدولي للتعاون الفني

بين ليبيا والأمم المتحدة .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان رئيس فريق

العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون ومندوبين عن وزارات الداخلية ،

التخطيط ، الخارجية ، الشؤون الاجتماعية " ومركز الخبرة القضائية والمعهد

العالي للقضاء و جهاز الشرطة القضائية وإدارة العلاقات والتعاون بوزارة

العدل.

وأشار وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان في كلمة القاها في

مستهل الاجتماع إلى نتائج الاجتماع السابق للفريق بمشاركة المجتمع الدولي

والذي تطرق إلى تركيبة الفريق المتكون من الرئيس والرئيس المشارك ومندوبي

الجهات الوطنية وممثلي الدول و المنظمات الدولية واختصاصاتها والأولويات

المقترحة في مجال حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون ومصفوفة المشاريع

وبرامج التعاون المقترحة لدعم مؤسسات الدولة الليبية المعنية بهذا الفريق

.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة المرجعية لفريق العدل وحقوق الإنسان

وسيادة القانون المقترحة من آلية التنسيق ، ومصفوفة الأولويات الخاصة

بالفريق .

واتفق في ختام الاجتماع على عقد الاجتماع الثاني للفريق الوطني يوم

الاثنين القادم الموافق 1 يناير 2018 ، لأستعرض ملاحظات الجهات الوطنية

على الوثيقة المرجعية للفريق واعتمادها ، كذلك صياغة أولويات الجهات

الوطنية المعنية بفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون الخاصة

بمؤسسات الدولة المعنية في مصفوفة موحدة تقدم خلال الاجتماع القادم

للفريق المشترك.

(وال)