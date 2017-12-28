مديرية امن طرابلس تدعو المواطنين الذين لديهم مركبات محجوزة بقسم المرور الى الحضور لاستكمال اجراءاتها .





طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال)- اهابت مديرية امن طرابلس بالسادة المواطنين

الذين لديهم مركبات محجوزة بمستودعات قسم المرور على ذمة قضايا وكذلك

المركبات المتروكة بالطريق العام عقب تشكيلها حوادث أو لاسباب اخرى الى

ضرورة الحضور لقسم مرور طرابلس قبل نهاية شهر يناير 2018 لاستكمال

الاجراءات اللازمة حيالها .

واكد قسم المرور انه سيتخذ الاجراءات القانونية للتصرف بتلك المركبات

وفق القانون عقب مرور المدة المعلن عنها .

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