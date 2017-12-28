المركز الوطني للارصاد الجوية : امطار غزيرة على مناطق شمال شرق ليبيا يومي السبت والاحد .الخميس ، 28-12-2017 - 08:11:00


طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال)-اعلن المركز الوطني للارصاد الجوية ان
مناطق شمال شرق ليبيا ستشهدان سقوط امطار غزيرة يومي السبت والاحد
القادمين خاصة سهل بنغازي - الجبل الاخضر - والبطنان .
وحذر المركز في بيان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه من احتمال
جريان بعض الاودية المحلية جراء تجمع مياه الامطار في المناطق المنخفضة .
ودعا المركز السادة المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر اثناء تنقلهم بين
هذه المناطق .
(وال)

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