المركز الوطني للارصاد الجوية : امطار غزيرة على مناطق شمال شرق
ليبيا يومي السبت والاحد .
الخميس ، 28- 12- 2017 - 08:11:00
طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال)-اعلن المركز الوطني للارصاد الجوية ان
مناطق شمال شرق ليبيا ستشهدان سقوط امطار غزيرة يومي السبت والاحد
القادمين خاصة سهل بنغازي - الجبل الاخضر - والبطنان .
وحذر المركز في بيان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه من احتمال
جريان بعض الاودية المحلية جراء تجمع مياه الامطار في المناطق المنخفضة .
ودعا المركز السادة المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر اثناء تنقلهم بين
هذه المناطق .
(وال)