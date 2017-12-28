المركز الوطني للارصاد الجوية : امطار غزيرة على مناطق شمال شرق ليبيا يومي السبت والاحد .



طرابلس 28 ديسمبر 2017 (وال)-اعلن المركز الوطني للارصاد الجوية ان

مناطق شمال شرق ليبيا ستشهدان سقوط امطار غزيرة يومي السبت والاحد

القادمين خاصة سهل بنغازي - الجبل الاخضر - والبطنان .

وحذر المركز في بيان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه من احتمال

جريان بعض الاودية المحلية جراء تجمع مياه الامطار في المناطق المنخفضة .

ودعا المركز السادة المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر اثناء تنقلهم بين

هذه المناطق .

(وال)