الاتحاد الليبي لرفع الأثقال ينظم بطولة النخبة يوم الجمعة القادم.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 (وال)- ينظم الاتحاد الليبي لرفع الأثقال يوم

الجمعة القادم بقاعة نادي الترسانة بسوق الجمعة بطرابلس بطولة كأس النخبة

الأولى لرفع الأثقال، لفئات البراعم والناشئين والكبار.

وستقام منافسات البطولة، التي تم تحديد بدايات لها لكل فئة وزن، بين

الرياضيين المشاركين فعليا في إحدى البطولات التي أقامها الاتحاد خلال

الموسم الرياضي 2017 .

وقد تم تخصيص جوائز مالية للحاصلين على التراتيب الأولى بهذه

البطولة التي ستحدد الفائزين بها وفقا لمعادلة السنكلير.

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