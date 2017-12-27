تحديد مواعيد الدوري الممتاز والدرجة الأولى وكأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس27 ديسمبر 2017 (وال)- حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم مواعيد انطلاق منافسات الأسبوع الأول والثاني من مرحلة

الإياب لمسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى، والدور (64) لكأس ليبيا

2017 .

وجاءت المواعيد حسب التواريخ التالية :.

* الدوري الممتاز .- الأسبوع الأول .. يومي 20 و21 يناير 2018 .

- الأسبوع الثاني .. يومي 7 و8 فبراير 2018 .

* دوري الدرجة الأولى .

- الأسبوع الأول .. يومي 13-14 يناير 2018 .

- الأسبوع الثاني .. يوم 22 يناير 2018 .

* كأس ليبيا الدور الـ(64) يومي 30 و31 يناير 2018 .

وأقرت اللجنة أن تؤجل بعض المباريات للفرق التي لديها لاعبان اثنان

وأكثر في المنتخب الوطني، وتلعب مباريات الأسبوع الثالث من الدوري

الممتاز بعد عودة المنتخب من مشاركته في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

(شان) وبعد لعب كل المباريات المؤجلة.

كما أقرت اللجنة أن تقام مباريات كأس ليبيا الدور الـ(32) بعد

الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز، وتستمر مباريات دوري الدرجة الأولى

تباعا كل ثمانية أيام حتى نهاية المسابقة، وستتوقف فقط أثناء استكمال

باقي أدوار كأس ليبيا.

وخاطبت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم يوم أمس

الثلاثاء رؤساء الاتحادات الفرعية بشأن المواعيد المهمة لمسابقات الدوري

الممتاز والدرجة الأولى وكأس ليبيا، وذلك لإعطاء الفرصة للأندية الرياضية

لوضع خططها خلال الفترة القريبة القادمة.

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