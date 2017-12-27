شركة البريقة لتسويق النفط : وصول الناقلة (أنوار ليبيا) لميناء طرابلس البحري محملة بـ(34) مليون لتر من وقود البنزين. الأربعاء ، 27-12-2017 - 19:05:00

طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول الناقلة (أنوار ليبيا) لميناء طرابلس البحري محملة بـ(34) مليون لتر من وقود البنزين.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن عملية الضخ بدأت مباشرة من الناقلة الراصية على الرصيف لشركات توزيع الوقود وهي الراحلة - نفط ليبيا - الشرارة الذهبية - الطرق السريعة ، مؤكدة بأن الإمدادات لمستودع طرابلس النفطي عبر مستودع الزاوية النفطي مستمرة بالضخ.
وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط ؛ المواطنين بأن منتج الوقود متوفر ولا داعي للإنجرار وراء الشائعات .
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