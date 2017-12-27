لجنة التدريب بالهيئة العامة للموارد المائية تناقش الخطط والبرامج التدريبية المقترحة لسنة 2018.الأربعاء ، 27-12-2017 - 18:30:00

طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - عقدت لجنة التدريب بالهيئة العامة للموارد المائية اليوم الاربعاء اجتماعها الرابع عشر وذلك بديوان الهيئة بطرابلس.
وناقشت اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالهيئة المهندس"محمد التومي" عدد من المسائل من بينها وضع تصور شامل للخطط والبرامج التدريبية المقترحة لسنة 2018 وفقاً للإحتياجات التدريبية وكذلك متابعة البرامج المتعلقة بالدراسات العليا لموظفي القطاع.
كما تم مناقشة إمكانية توفير المخصصات المالية للخطط والبرامج التدريبية المقترحة وسبل تنفيذها والتركيز على التخصصات ذات الاهمية وحاجة القطاع لها.
..(وال)..

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