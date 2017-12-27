مجلس خبراء سوق الجمعة بطرابلس يقيم احتفالية لتكريم نخبة من الكوادر الوطنية المخلصة والمتميزة بالمنطقة.

طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - يعتزم مجلس خبراء سوق الجمعة بطرابلس اقامة احتفالية لتكريم بعض الكوادر الوطنية المخلصة والمتميزة الذين قدموا خدمات جليلة للمنطقة وذلك مساء يوم غد الخميس بمسرح مدرسة بشير الأسطى الثانوية.

وأفاد رئيس مجلس خبراء سوق الجمعة " ابراهيم علي بن يونس" وكالة الانباء الليبية انه سيتم خلال الاحتفالية تكريم هذه الكوادر وكذلك بعض الجهات العامة والخاصة التي بادرت بتقديم الخدمات الادارية والفنية للمواطنين وذلك بمنحهم شهائد شكر وتقدير عرفانا بجهودهم المبذولة في خدمة المجتمع.

وأوضح " بن يونس" ان الاحتفالية ستتضمن تقديم كلمات الشكر والتقدير لهؤلاء المخلصين لتشجيعهم لمزيد من العمل والجهد المتميز كمثالا لحب الوطن والعمل من أجله دون مقابل.

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