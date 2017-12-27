الهيئة العامة للاتصالات تشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية الليبية التونسية.

طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - شاركت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في اجتماع اللجنة التحضيرية الليبية التونسية المنعقد يومي 25, 26 للاعداد للجنة العليا بين البلدين.

وذكرت الهيئة على موقعها الالكتروني أنه تم اعتماد مقترح الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بليبيا لاتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاتصالات اللاسلكية تمهيدا لعرضه والتوقيع عليه من قبل اللجنة العليا المشتركة الليبية التونسية.

يذكر ان اجتماع اللجنة التحضيرية ضم عن الجانب الليبي مدير إدارة الطيف الترددي بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية "رياض الزيتوني" ، ووكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي " لطفي المغربي" .

وعن الجانب التونسي ضم المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون بوزارة الخارجية بتونس "محمد سمير قوبعه".

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