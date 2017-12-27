بدء عملية إجلاء الحالات الصحية الحرجة من الغوطة الشرقية المحاصرة.





باريس في 27ديسمبر 2017 ( وال ) -أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في

سوريا صباح اليوم الأربعاء بدء عملية إجلاء الحالات الطبية الحرجة من

منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة

المسلحة. وتم نقل أربعة مرضى إلى مستشفيات العاصمة يشكلون مقدمة لـ29

حالة حرجة تمت الموافقة على إجلائها للعلاج.

وقد تم البدء بعمليات إجلاء طبي من جيب خاضع لفصائل مسلحة من المعارضة

السورية في الغوطة الشرقية، وفق إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في

وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وتخضع الغوضة الشرقية لحصار من قبل قوات موالية لنظام الأسد، ويوجد فيها

قرابة 400 ألف شخص، وقد ناشدت الأمم المتحدة حكومة دمشق السماح بإجلاء

نحو 500 مريض بينهم أطفال مصابون بالسرطان.