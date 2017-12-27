دراسة: الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن أكثر سعادة مقارنة بغيرهم منوعات.



لندن في 27ديسمبر 2017 ( وال ) - أظهرت دراسة جديدة أن الناس الذين

يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر سعادة مقارنة بغيرهم.

وعادة ما ترتبط زيادة الوزن بعدد من المخاطر الصحية، بما في ذلك أمراض

القلب والسكري وزيادة احتمالية التعرض للسكتات الدماغية.

واوضحت الدراسة بحسب "روسا اليوم" أن الناس أصحاب الوزن الزائد، أكثر

عرضة لمواجهة الحياة بسعادة أكبر.

وأجرى مجموعة من العلماء في جامعة بريستل، البريطانية بقيادة لويز ميلارد

وجورج ديفي سميث، البحث الذي نُشر في المجلة الدولية لعلم الأوبئة.

وقام الباحثون بتحديد استراتيجية لتحليل كيفية استخدام (فينوم المسح

الضوئي "أداة التحليل")، وذلك لإجراء المسح الضوئي في المصرف الحيوي

ببريطانيا.

وتوصل الباحثون إلى استنتاجات عديدة خلال البحث، حول العلاقة بين مؤشر

كتلة الجسم لدى الأشخاص وصحتهم.

وتشمل النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، هم

الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، ويعانون من السكري.

وبينت أيضا أن الأشخاص أصحاب الوزن الزائد، هم الأكثر هدوءا وسعادة،

لدرجة أصابت الباحثين بالدهشة.

واشارت الى ان المشاركون من أصحاب الوزن الزائد، كانوا أقل ميلا إلى

العصبية أو التوتر".