اعتقال 28 في فنزويلا بعد أعمال نهب وعنف في عيد الميلاد.





فنزويلا 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - قالت سلطات فنزويلا إنها اعتقلت 28

شخصا في ولاية بوليفار بجنوب البلاد بسبب أعمال نهب وإخلال بالنظام في

يوم عيد الميلاد وذلك في أحدث اضطرابات يشهدها البلد الذي يعاني أزمة

اقتصادية حادة.

وفرقت السلطات خلال الأيام الماضية احتجاجات ورفعت حواجز وضعت على طرق في

أرجاء البلد العضو في أوبك احتجاجا على نقص الغذاء وانقطاعات الكهرباء

وارتفاع الأسعار وتحديد حصص لبيع الوقود.

وقال رئيس الغرفة التجارية المحلية فلورينزو سكيتّينو إن عشرة متاجر

تعرضت للنهب عندما حل الظلام يوم عيد الميلاد في بوليفار.

وفي ولايات بغرب فنزويلا قامت الشرطة والجيش بحراسة محطات البنزين حيث

اصطف العملاء في صفوف طويلة ولم يسمح ببيع أكثر من 35 لترا لكل عميل.

ويلقي منتقدون اللوم على الرئيس نيكولاس مادورو والحزب الاشتراكي الحاكم

في التدهور الاقتصادي قائلين إنهما يصران منذ وقت طويل على اتباع سياسات

مركزية بينما يتجاهلون تفشي الفساد وعدم الكفاءة.

وتقول الحكومة إنها ضحية ”لحرب اقتصادية“ يشنها خصومها السياسيون وقوى

خارجية يمينية تريد الإطاحة بمادورو في انقلاب.