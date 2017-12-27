تزايد عدد الشباب الصيني الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم.





تيانجين 27 ديسمبر 2017 (وال)- قال الأطباء الصينيون إن حالات الإصابة

بسرطان القولون والمستقيم ترتفع بين الشباب من العمال أصحاب الياقات

البيضاء بسبب أنماط الحياة غير الصحية وعادات الأكل .

قال البروفسور كونغ دا لو من مستشفى تيانجين للسرطان إن سرطان القولون

والمستقيم يحدث عادة في حوالي سن 60 في الدول المتقدمة ولكن في الصين

يبلغ متوسط أعمار المصابين بالمرض 45 عاما.

وأضاف "أن عدد أصحاب الياقات البيضاء تحت سن 30 عاما المصابون بسرطان

القولون آخذ في الازدياد باطراد في السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل 10 في

المائة من جميع المرضى بالمرض".

وأوضح كونغ أن الارتفاع المزعج يرجع جزئيا إلى نمط حياتهم العملية

المعتمد على الجلوس واتباعهم نظام غذائي غير صحي.

وشهدت الصين تحسنا سريعا في مستويات المعيشة في العقود الأخيرة ما أدى

إلى إتباع نظام غذائي غني بالدهون والسعرات الحرارية والبروتينات ولكنه

منخفض الألياف.

ويوصي أطباء الأورام بأن ينخرط الشباب في نشاط بدني منتظم وأن يلتزموا

بنظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة وتخفيض اللحوم

الحمراء والمصنعة لمنع المرض.

وقال إنه يمكن علاج سرطان القولون والمستقيم، ولدى المرضى فرصة أفضل

للبقاء على قيد الحياة إذا تم الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة.

وأوصى الأطباء بإجراء اختبارات كل 5 سنوات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن

50 عاما.