حريق يلتهم 35 شقة في هيوستن الأمريكية.





هيوستن 27 ديسمبر 2017 (وال)- دمر حريق نحو 35 شقة في وقت مبكر من صباح

الثلاثاء قرب هيوستن، رابع أكبر مدينة بالولايات المتحدة، وفقا لمسؤولي

الإطفاء المحليين.

وقع الحريق بمدينة ساوث هيوستن، على بعد حوالي 20 كم شرقي وسط مدينة

هيوستن. ونجح رجال الإطفاء في احتواء الحريق بيد أنه أخذ منهم أكثر من 6

ساعات لإخماده.

وأجبر الحريق العديد من الأسر على إخلاء المنازل، لكن لم تقع أية إصابات

بين السكان. وشرد الحريق 50 شخصا على الأقل. ولا يزال سبب الحريق قيد

التحقيق.