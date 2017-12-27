المتحدثة باسم الخارجية الروسية تندد بالسياسة الامريكية.الأربعاء ، 27-12-2017 - 16:48:00



موسكو 27 ديسمبر 2017 ( وال ) -اعتبرت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم
الخارجية الروسية أن تعليق واشنطن على قرار لجنة الانتخابات الروسية رفض
ترشح أليكسي نافالني لانتخابات الرئاسة الروسية تدخل سافر في الشأن
الروسي.
واوضحت ان "تصريح الخارجية الأمريكية والذي لن يكون الوحيد من نوعه،
يعد تدخلا مباشرا في الانتخابات الروسية وفي الشأن الداخلي الروسي".
يذكر أن لجنة الانتخابات الروسية قد رفضت قبول ترشّح المعارض الروسي
المثير للجدل أليكسي نوفالني، نظرا لعجزه عن إبراز مصدقة رسمية تثبت عدم
صدور أحكام قضائية مدينة بحقه، إذ سبق له وأدين بقضايا جنائية ولم ترفع
عنه صفة "المحكوم" حتى تاريخه لعدم تجاوزه المدة القانونية المطلوبة لذلك
حكما.

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
اليورو عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الأسهم الصينية لندن 27 نوفمبر 2017 (وال) - تشبث اليورو بمكاسبه اليوم الاثنين بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط موجة هبوط حاد للأسهم الصينية دفعت المستثمرين إلى جني الأر
انخفاض مؤشر نيكي بفعل مكاسب الين وخسائر الأسهم الصينية.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا