المتحدثة باسم الخارجية الروسية تندد بالسياسة الامريكية.





موسكو 27 ديسمبر 2017 ( وال ) -اعتبرت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم

الخارجية الروسية أن تعليق واشنطن على قرار لجنة الانتخابات الروسية رفض

ترشح أليكسي نافالني لانتخابات الرئاسة الروسية تدخل سافر في الشأن

الروسي.

واوضحت ان "تصريح الخارجية الأمريكية والذي لن يكون الوحيد من نوعه،

يعد تدخلا مباشرا في الانتخابات الروسية وفي الشأن الداخلي الروسي".

يذكر أن لجنة الانتخابات الروسية قد رفضت قبول ترشّح المعارض الروسي

المثير للجدل أليكسي نوفالني، نظرا لعجزه عن إبراز مصدقة رسمية تثبت عدم

صدور أحكام قضائية مدينة بحقه، إذ سبق له وأدين بقضايا جنائية ولم ترفع

عنه صفة "المحكوم" حتى تاريخه لعدم تجاوزه المدة القانونية المطلوبة لذلك

حكما.