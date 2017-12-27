الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة يقوم بتركيب منظومات للخلايا الشمسية بكل من مستشفى جنزور العام والمركز الصحي قصر بن غشير.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - شرع الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

اليوم الاربعاء في تركيب عدد (2) منظومات للخلايا الشمسية في كل من

مستشفى جنزور العام والمركز الصحي قصر بن غشير.

وأفاد مكتب الاعلام بالجهاز - وكالة الانباء الليبية - ان عملية

التركيب لمنظومات الخلايا الشمسية بهذين المرفقين ستستمر على مدى يومين

وذلك للمحافظة على وجود التيار الكهربائي بالأماكن الصحية طيلة اليوم

ليتمكن المواطن من تلقي الخدمات الصحية في كل الأوقات والمحافظة على

الأدوية التي تحتاج للتيار الكهربائي.

ويأتي هذا البرنامج في إطار قيام الجهاز بالاعمال الموكلة إليه

وبالتعاون مع الجهات العامة الأخرى لرفع المعاناة على المواطنين.

..(وال).