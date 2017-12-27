مديرية أمن طرابلس تدعو أصحاب المركبات المحجوزة بمستودعات قسم المرور بضرورة الحضور لاستكمال الاجراءات الادارية اللازمة حيالها.





طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - تهيب مديرية أمن طرابلس بكافة المواطنين

الذين لديهم مركبات محجوزة بمستودعات قسم المرور طرابلس على ذمة قضايا

وكذلك السيارات المتروكة بالطريق العام نتيجة لحوادث سير أو لأسباب أخرى

بضرورة الحضور لقسم مرور طرابلس قبل نهاية شهر يناير المقبل ، وذلك

لاستكمال الاجراءات الادارية اللازمة حيالها .

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم تلقت - وكالة الانباء الليبية- نسخة

منه بان قسم المرور طرابلس سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للتصرف

بتلك المركبات وفق القانون بعد انتهاء المدة المعلن عنها دون حضور مالكي

تلك المركبات .

... (وال)...