مصادر ايرانية : مقتل شخص بعد زلزال شدته 4.الأربعاء ، 27-12-2017 - 15:13:00

2 درجة قرب
العاصمة الإيرانية .

طهران 27 ديسمبر 2017م ( وال ) - ذكرت مصادر اعلامية ايرانية أن شخصا قتل
وأصيب ما لا يقل عن 56 آخرين بجروح طفيفة جراء زلزال بلغت شدته 4.2 درجة
ضرب منطقة تقع على بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة طهران اليوم الأربعاء.
ونقلت المصادر عن أجهزة الطوارئ الطبية بالبلاد قولها إن معظم المصابين
تعرضوا للأذى أثناء محاولتهم الفرار إلى خارج المباني وإنهم خرجوا من
المستشفى بعد تلقي العلاج.
وهذا الزلزال هزة ارتدادية لزلزال شدته 5.2 درجة وقع يوم 20 ديسمبر
وأدى لمقتل شخصين.
وقالت وكالات أنباء محلية إن الشعور بالزلزال امتد إلى طهران حيث أمضى
كثير من السكان الليل في سيارات أو مراكز رياضية ومباني أخرى تحولت إلى
مراكز إنقاذ.
وإيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل حيث تتقاطع بها عدة خطوط صدع
جيولوجية كبيرة. ولقي 31 ألف شخص حتفهم في زلزال بلغت شدته 6.6 درجة ضرب
إقليم كرمان في 2003 ودمر مدينة بام الأثرية.
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