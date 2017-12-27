مصادر افغانية : مصرع 5 عمال جراء انهيار منجم للفحم شمالي أفغانستان .الأربعاء ، 27-12-2017 - 15:06:00



كابول في 27 ديسمبر2017 م ( وال )- لقي خمسة عمال مصرعهم جراء انهيار في
منجم للفحم شمالي أفغانستان.
وأفاد الناطق باسم ولاية سامانغان أن الانهيار وقع في منجم "دهني طورا"
الواقع في قضاء "دري صوف" بالولاية ، مشيرا إلى أن 10 عمال كانوا في
المنجم لحظة وقوع الإنهيار ، تم إنتشال جثث خمسة منهم، وإنقاذ أربعة
آخرين فيما لا يزال عامل واحد محاصراً تحت الأنقاض.
وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تواصل جهودها لإنقاذ العامل المحاصر
بالمنجم .
...( وال )...

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