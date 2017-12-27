مصادر افغانية : مصرع 5 عمال جراء انهيار منجم للفحم شمالي أفغانستان .





كابول في 27 ديسمبر2017 م ( وال )- لقي خمسة عمال مصرعهم جراء انهيار في

منجم للفحم شمالي أفغانستان.

وأفاد الناطق باسم ولاية سامانغان أن الانهيار وقع في منجم "دهني طورا"

الواقع في قضاء "دري صوف" بالولاية ، مشيرا إلى أن 10 عمال كانوا في

المنجم لحظة وقوع الإنهيار ، تم إنتشال جثث خمسة منهم، وإنقاذ أربعة

آخرين فيما لا يزال عامل واحد محاصراً تحت الأنقاض.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تواصل جهودها لإنقاذ العامل المحاصر

بالمنجم .

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