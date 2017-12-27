ارتفاع النفط يدعم الدولار الكندي والعملة الأمريكية تتراجع .





سنغافورة 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - تراجع سعر العملة الامريكية "

الدولار " أمام سلة من العملات اليوم الأربعاء بينما لقيت العملات

المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الكندي دعما في صعود أسعار النفط

هذا الأسبوع.

وذكرت مصادر اعلامية أن أسعار النفط كانت ارتفعت لأعلى مستوياتها في

عامين ونصف العام يوم الثلاثاء بدعم من أنباء عن انفجار في خط أنابيب

نفطي ليبي إلى جانب تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

واضاف أن ذلك ساهم في دعم عملات الدول المصدرة للسلع الأولية، ولامس

الدولار الكندي أعلى مستوياته منذ السادس من ديسمبر كانون الأول عند

1.2678 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وعلى نفس المنوال ، زاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7746

دولار أمريكي مسجلا أعلى مستوياته في شهرين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من

ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 93.188.

وكانت تحركات العملات الرئيسية محدودة، حيث زاد اليورو 0.2 بالمئة

إلى 1.1876 دولار، بينما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية

عند 113.19 ين.

...( وال )...