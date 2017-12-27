مصلحة املاك الدولة تنظم ورشة عمل للمبادرة الوطنية للدعم الاقتصادي والاجتماعي .



طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - نظمت مصلحة املاك الدولة التابعة

لوزارة المالية صباح اليوم الاربعاء بطرابلس ورشة عمل للمبادرة الوطنية

للدعم الاقتصادي والاجتماعي " بمشاركة نخبة من الخبراء والاساتذة

والمختصين بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد واتاحة الفرص المنتجة للشباب

الباحثين عن العمل من خلال برنامج اقتصادي تنموي يعتمد جزء منه على بعض

من املاك الدولة . وتناولت ورشة العمل بالنقاش المبادرة الوطنية ومساهمتها من خلال

الامكانيات المتاحة لمصلحة املاك الدولة في توفير بعض المواقع لشريحة

الشباب افرادا وجماعات بمساهمة شركاء مصلحة املاك الدولة في المبادرة وهم

وزارات العمل والتأهيل والاقتصاد والحكم المحلي ( بلديات ) والتعليم

والصناعة والتخطيط والمصارف العامة والخاصة والقطاع الخاص والشركات

الاستثمارية المحلية العربية والدولية .

كما تناولت الورشة المبادرة الوطنية ودورها في ايقاف نزيف الميزانية

العامة للدولة من خلال التعويضات التي تصرف لاصحاب المواقع التي تمت

ازالتها كايجارات والتي تقدر بالملايين سنويا ، وتنمية ايرادات الدولة

والمساهمة في تحسين المناخ الاقتصادي العام للدولة .

وتخللت ورشة العمل عرض ضوئي تناول المبادرة الوطنية للدعم الاقتصادي

والاجتماعي .. عرضت نماذج لبعض المواقع التنفيذية المقترحة كمرحلة اولى

المواقع الجاهزة في طرابلس وبنغازي وسبها والزاوية .. وتناولت المستهدفون

بها واليات التنفيذ التي تضمن تحقيق الاهداف وطرق التمويل المقترحة . وأوضح رئيس مصلحة الاملاك ( سمير البلعزي ) ان مصلحة املاك الدولة انشئت

سنة 2012 لتعنى باصول املاك الدولة التي خولها القانون للمحافظة على

املاك الدولة من خلال رسم البرامج ووضع الضوابط واللوائح الكفيلة بذلك ..

والعمل على تنفيذ مشاريع اقيمت لغرض التطوير منها منطقة سوق الثلاثاء

بمدينة طرابلس ، مضيفا أن المصلحة تسعى من خلال القانون لرسم اللوائح

وخطط للدولة لاعادة اعمار ليبيا .

بالاضافة إلى قيام المصلحة بادارة اصول الدولة لتحقيق عائد من املاك

الدولة لتنمية الايرادات .

واكد رئيس المصلحة في كلمته: حرص المصلحة على المساهمة في تنمية الاقتصاد

الوطني والاجتماعي ووضع سياسات ومقترحات لايجاد فرص عمل للباحثين عنه

وصولا لدولة المستقبل الامان .

هذا وشارك في فعاليات هذه الورشة المهندس سمير البلعزي رئيس مصلحة املاك

الدولة واعضاء الهيئات القضائية ومدراء املاك المناطق ومدراء عدد من

الشركات والمؤسسات ومدراء العدل والمالية وغرفة التجارة والصناعة طرابلس

ومدير ادارة البحوث الاقتصادية ومركز البحوث الصناعية وقطاع الكهرباء

ومجلس اصحاب الاعمال ومؤسسة السلام الدولي ورابطة املاك المتضررين .

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