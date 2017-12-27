الحكومة الفنزويلية تحدد سقفا لمبيعات البنزين لمكافحة عمليات تهريب.الأربعاء ، 27-12-2017 - 13:03:00



كراكاس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - حدّدت الحكومة الفنزويلية أمس
الثلاثاء سقفا لمبيعات البنزين في غرب البلاد لمكافحة عمليات تهريب هذا
الوقود التي يعزى اليها شحّ الامدادات في الايام الأخيرة.
وقالت وزارة النفط في بيان ان السقف المحدد للسيارات السياحية هو 30
ليترا للسيارة، ويرتفع للشاحنات الى 35 ليترا للشاحنة، من دون ان تحدد
الى متى سيستمر العمل بهذا الاجراء.
وأوضح البيان ان الهدف من هذا الاجراء هو التصدي لعمليات تهريب
البنزين من قبل بعض السائقين في غرب البلاد الحدودي مع كولومبيا.
والولايات الغربية
يشار إلى أن فنزويلا التي تمتلك اكبر احتياطات من النفط الخام في
العالم تبيع الوقود لمواطنيها بأسعار مدعومة بقوة مما يجعل تهريب هذه
المادة لاعادة بيعها في كولومبيا بأسعار اكبر بكثير تجارة مربحة.
كما يقوم الاقتصاد الفنزويلي على تصدير النفط الخام وقد ادى انهيار
اسعار الذهب الاسود الى ازمة اقتصادية حادة اججت الازمة السياسية التي
تتخبط فيها البلاد المنقسمة بين حكومة يسارية ومعارضة يمينية.
...( وال ) ...

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