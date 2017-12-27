المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن ان عدد المسجلين في سجلات الانتخاب فاق المليون.

طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - اعلنت المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات ان مجموع الناخبين المسجلين لدى المفوضية إلى غاية ال25 من

شهر ديسمبر الجاري بلغ مليون وستمائة وستة عشر الف وتسعة وخمسين ناخبا .

ودعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات " عماد السائح" من خلال موقع

المفوضية جميع الاطراف إلى المشاركة في العملية الانتخابية ، ، .. مؤكدا

ان المفوضية ليس لديها أي نوع من الاقصاء لطرف على الاخر.

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