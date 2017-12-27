المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن ان عدد المسجلين في سجلات الانتخاب فاق المليون.
الأربعاء ، 27- 12- 2017 - 12:01:00
طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - اعلنت المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات ان مجموع الناخبين المسجلين لدى المفوضية إلى غاية ال25 من
شهر ديسمبر الجاري بلغ مليون وستمائة وستة عشر الف وتسعة وخمسين ناخبا .
ودعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات " عماد السائح" من خلال موقع
المفوضية جميع الاطراف إلى المشاركة في العملية الانتخابية ، ، .. مؤكدا
ان المفوضية ليس لديها أي نوع من الاقصاء لطرف على الاخر.
...( وال ) ...