الشركة العامة للكهرباء تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن عديد المناطق بمدينة غات اثر عملية سرقة .



غات 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء

اليوم الاربعاء أن التيار الكهربائي قد انقطع عن عديد المناطق والاحياء

السكنية بمدينة غات اثر عملية سرقة لاسلاك ثمانية أعمدة كهربائية .

وأفاد المهندس أحمد عبدالقادر مدير ادارة توزيع كهرباء غات أن خط

11/14 والمغذي لنصف مدينة غات والممتد من غات إلى منطقة الفيوت حتى

تونين تعرض للسرقة من قبل مجهولين خلال اليومين الماضيين مما تسبب في

انقطاع التيار الكهربائي عن عديد المناطق والاحياء السكنية بالمدينة

والمناطق المجاورة .

وأضاف المهندس عبدالقادر في تصريحات له نشرت على موقع الشركة أن

السرقة شملت اسلاك نحاسية لثمانية أعمدة وأن انقطاع التيار الكهربائي

لازال مستمر حتى الان .

وأوضح أن اعمال الصيانة جارية من قبل مهندسي وفني الشركة رغم قلة

الامكانيات .

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