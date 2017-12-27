تركيا تعتقل 54 موظفا سابقا بجامعة لصلات بكولن .الأربعاء ، 27-12-2017 - 11:53:00



اسطنبول 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - اعتقلت السلطات التركية اليوم
الأربعاء 54 من موظفي جامعة أُغلقت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت العام
الماضي .
ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الأربعاء أن لدى الشرطة أوامر
باعتقال 171 أكاديميا وموظفا من جامعة الفاتح المغلقة باسطنبول باعتبارهم
على صلة وثيقة بكولن.
وأُغلقت الجامعة بموجب مرسوم أعقب محاولة الانقلاب.
ومنذ محاولة الانقلاب تم سجن أكثر من 50 ألف شخص بانتظار المحاكمة
بينهم موظفون حكوميون وأفراد أمن، كما جرى وقف أو فصل نحو 150 ألف شخص من
وظائفهم.

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