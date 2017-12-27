رئيس المجلس الأعلى للدولة يؤكد أنّ المصالحة الوطنية الحقيقية لن تتحقق إلا بعودة كافة النازحين إلى ديارهم .





طرابلس 27 ديسمبر 2017 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة

"د.عبدالرحمن السويحلي" إلتزام المجلس بالإتفاق السياسي الليبي كمرجعية

دستورية وحيدة لإدارة هذه المرحلة الإنتقالية .. مُشددًا على أنّ

المصالحة الوطنية الحقيقية لن تتحقق إلا بعودة كافة النازحين إلى ديارهم

دون استثناء أو تمييز. وشدد " السويحلي " في كلمه له خلال جلسة المجلس الأعلى للدولة يوم أمس

بالعاصمة طرابلس " أنّ المصالحة الوطنية كانت هدفه الأول ، مُنوهًا

بالدور الرئيسي الفاعل للمجلس الأعلى للدولة في الدفع نحو إبرام اتفاق

المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء والعودة الآمنة لنازحي تاورغاء.

وناشد ( السويحلي ) كافة الأطراف والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات

اللازمة لتنفيذ الإتفاق وتسهيل عودة نازحي تاورغاء .

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة أطراف الإتفاق السياسي الليبي وفي

مقدمتهم مجلس النواب بالإلتزام الواضح ببنود الإتفاق لإنهاء المراحل

الإنتقالية، مؤكدًا عدم شرعية أي عملية سياسية خارج إطار الإتفاق

السياسي.

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